Экс-тренер сборной Молдовы возглавил Шериф
Итальянец уже работал в этом клубе
Фото: fc-sheriff.com
"Шериф" на своем официальном сайте объявил о назначении главного тренера. Им стал Роберто Бордин.
58-летний итальянец уже работал с командой с 2017-гo по 2018-й год и успел с первого раза пройти путь с первого раунда квалификации Лиги Чемпионов до групповой стадии Лиги Европы. В одной группе с московским "Локомотивом", датским ФК "Копенгаген" и чешским "Злином" "Шериф" был в шаге от премьерного попадания в весеннюю часть турнира.
Вместе с "Шерифом" Бордин выиграл два титула Чемпиона Молдовы и Кубок страны. Кроме того, Роберто тренировал "Триестину", "Нефтчи" и сборную Молдовы.
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