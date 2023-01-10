  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-тренер сборной Молдовы возглавил Шериф

Общие новости
(1 голосов)

Итальянец уже работал в этом клубе

Экс-тренер сборной Молдовы возглавил Шериф

Фото: fc-sheriff.com

Новина українською

"Шериф" на своем официальном сайте объявил о назначении главного тренера. Им стал Роберто Бордин.

58-летний итальянец уже работал с командой с 2017-гo по 2018-й год и успел с первого раза пройти путь с первого раунда квалификации Лиги Чемпионов до групповой стадии Лиги Европы. В одной группе с московским "Локомотивом", датским ФК "Копенгаген" и чешским "Злином" "Шериф" был в шаге от премьерного попадания в весеннюю часть турнира.

Вместе с "Шерифом" Бордин выиграл два титула Чемпиона Молдовы и Кубок страны. Кроме того, Роберто тренировал "Триестину", "Нефтчи" и сборную Молдовы.

По теме
yellow-arrow
Назван лучший арбитр года по версии IFFHS. Он судил финал ЧМ-2022
yellow-arrow
Скандальный экс-легионер Динамо продолжит карьеру на родине
yellow-arrow
Трансфер Малиновского, скандал вокруг Зидана, конец истории Бейла. Главные новости за 9 января
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fc-sheriff.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
caso25
10.01.2023 в 12:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде