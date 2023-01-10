Экс-тренер сборной Молдовы возглавил Шериф

"Шериф" на своем официальном сайте объявил о назначении главного тренера. Им стал Роберто Бордин.

58-летний итальянец уже работал с командой с 2017-гo по 2018-й год и успел с первого раза пройти путь с первого раунда квалификации Лиги Чемпионов до групповой стадии Лиги Европы. В одной группе с московским "Локомотивом", датским ФК "Копенгаген" и чешским "Злином" "Шериф" был в шаге от премьерного попадания в весеннюю часть турнира.

Вместе с "Шерифом" Бордин выиграл два титула Чемпиона Молдовы и Кубок страны. Кроме того, Роберто тренировал "Триестину", "Нефтчи" и сборную Молдовы.