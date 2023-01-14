Известный греческий нападающий завершил профессиональную карьеру в 34 года

Нападающий Константинос Митроглу принял решение завершить профессиональную карьеру. В марте ему исполнится 35 лет.

Бывший нападающий сборной Греции с 1 июля оставался без клуба после того, как покинул "Арис". Форвард присоединился к немецкому любительскому клубу "Рердт-Шепхюйзен". В Германии живет семья футболиста.

Ранее Митроглу выступал за ПСВ, "Галатасарай", "Бенфику", "Марсель" и "Фулхэм". За сборную Греции он играл с 2009 года. На его счету 17 голов в 65 матчах.