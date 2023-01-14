Известный греческий нападающий завершил профессиональную карьеру в 34 года
Игрок решил перейти в аматорский клуб
Getty Images
Нападающий Константинос Митроглу принял решение завершить профессиональную карьеру. В марте ему исполнится 35 лет.
Бывший нападающий сборной Греции с 1 июля оставался без клуба после того, как покинул "Арис". Форвард присоединился к немецкому любительскому клубу "Рердт-Шепхюйзен". В Германии живет семья футболиста.
Ранее Митроглу выступал за ПСВ, "Галатасарай", "Бенфику", "Марсель" и "Фулхэм". За сборную Греции он играл с 2009 года. На его счету 17 голов в 65 матчах.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Record
Популярное сейчас
- Россия утром атаковала Киев ракетами, летевшими по баллистической траектории – ПС ВСУ
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- "Это был мой последний удар по мячу". В 1973 Денис Лоу покинул МЮ, а через год понизил клуб в классе
- СМИ: Александр Петраков станет главным тренером сборной Армении
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн