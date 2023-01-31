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Суперлига выиграла суд. УЕФА и ФИФА не смогут наказывать клубы, присоединившиеся к турниру

Общие новости
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Суперлига всё ближе к возвращению

Суперлига выиграла суд. УЕФА и ФИФА не смогут наказывать клубы, присоединившиеся к турниру

The Super League Site

Новина українською

Компания А22 Sports, управляющая Суперлигой, выиграла аппеляцию в суде в Мадриде, сообщает журналист Бен Джекобс. Туперь ФИФА и УЕФА не смогут наказывать клубы, участвующие в турнире.

Таким образом сейчас санкций точно избегут "Реал", "Барселона" и "Ювентус", которые остаются официальными участниками Суперлиги и по сей день. Также УЕФА и ФИФА не смогут наказывать клубы, которые могут присоединится к турниру в будущем.

Напомним, что УЕФА и ФИФА угрожали клубам-участникам Суперлиги санкциями, после того как турнир был создан в апрелде 2021-го. Позже его покинули все, кроме трех уже упомянутых команд.

"Утверждения о том, что вне экосистемы УЕФА и ФИФА можно свободно создать независимое профессиональное футбольное соревнование, которое могло бы конкурировать с их соревнованиями, без их вмешательства, свидетельствуют о крайней степени наивности. Потому что ответчики обладают столь сильной властью на рынке, такой монополией, что они способны к запугиванию, как они это сделали с помощью публичных заявлений, подобных тем, которые послужили мотивом для этого судебного разбирательства.

Проблема в том, что риск произвольного использования ФИФА и УЕФА дисциплинарных мер не ограничивается последствиями их воздействия на соревнования, которыми они управляют, но также может быть использован для того, чтобы препятствовать участникам рынка, пытающимся вступать в деловые отношения.

Инициатива предпринимателя, который хочет составить конкуренцию, подвергается нападкам со стороны монополиста, который этого не хочет и использует силу, чтобы помешать.

Возможное оправдание поведения ФИФА и УЕФА попыткой защитить европейскую спортивную модель выглядит неубедительно", – такие аргуементы привел суд.

Осенью Суперлига получила управляющую компанию A22 Sport, а с ней и директора Бернда Райхарта. В своих интервью президент "Барселоны" Жоан Лапорта регулярно заявляет, что турнир жив и будет развиваться.

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В статье: УЕФА ФИФА Суперлига
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