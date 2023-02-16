  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Фернандо Льоренте в 37 лет завершил карьеру

Общие новости
(2 голосов)

Нападающий завоевал достаточно трофеев

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Фернандо Льоренте в 37 лет завершил карьеру

Фото: twitter.com/llorentefer19

Новина українською

Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Последним клубом испанского нападающего был "Эльче", который он покинул прошлым летом.

– Мы больше не увидим вас на поле?

– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел, – сказал Льоренте в эфире Movistar+.

Форвард поиграл в Испании, Англии и Италии, а самыми яркими моментами в карьере стали выступления за "Ювентус", "Атлетик" из Бильбао и "Тоттенхэм". Льоренте трижды выиграл Серию А, дважды – Кубок и Суперкубок Италии, один раз – Лигу Европы. Он также завоевал Кубок Мира и Европы со сборной Испании.

В своем последнем сезоне за "Эйбар" Льоренте провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Валентинки от бывших для Зины и Яремчука, смазанный дебют Мудрика и взятки судьям от Барсы. Главные новости за 15 февраля
yellow-arrow
Инфантино заработал за 2022-ой 3,6 миллиона евро. Бонусы за ЧМ в Катаре почти в 2 раза больше чем за 2018-й
yellow-arrow
Бавария победила ПСЖ, Милан одолел Шпор, а игроки Миная избили россиян. Главные новости за 14 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Фернандо Льоренте
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде