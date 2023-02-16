Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Фернандо Льоренте в 37 лет завершил карьеру

Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Последним клубом испанского нападающего был "Эльче", который он покинул прошлым летом.

– Мы больше не увидим вас на поле?

– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел, – сказал Льоренте в эфире Movistar+.

Форвард поиграл в Испании, Англии и Италии, а самыми яркими моментами в карьере стали выступления за "Ювентус", "Атлетик" из Бильбао и "Тоттенхэм". Льоренте трижды выиграл Серию А, дважды – Кубок и Суперкубок Италии, один раз – Лигу Европы. Он также завоевал Кубок Мира и Европы со сборной Испании.

В своем последнем сезоне за "Эйбар" Льоренте провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.