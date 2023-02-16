Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Фернандо Льоренте в 37 лет завершил карьеру
Нападающий завоевал достаточно трофеев
Фото: twitter.com/llorentefer19
Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Последним клубом испанского нападающего был "Эльче", который он покинул прошлым летом.
– Мы больше не увидим вас на поле?
– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел, – сказал Льоренте в эфире Movistar+.
Форвард поиграл в Испании, Англии и Италии, а самыми яркими моментами в карьере стали выступления за "Ювентус", "Атлетик" из Бильбао и "Тоттенхэм". Льоренте трижды выиграл Серию А, дважды – Кубок и Суперкубок Италии, один раз – Лигу Европы. Он также завоевал Кубок Мира и Европы со сборной Испании.
В своем последнем сезоне за "Эйбар" Льоренте провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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