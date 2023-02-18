Официально: Марсело покинул Олимпиакос

Официальный сайт "Олимпиакоса" сообщил, что Марсело покинул команду.

Греческий клуб информирует, что контракт был расторгнут с согласия сторон.

Соглашение между 34-летним бразильцем и клубом было рассчитано до конца текущей кампании с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Напомним, защитник перешел в "Олимпиакос" в начале этого сезона. В составе "красно-белых" Марсело провел 10 поединков и записал на свой счет три гола.