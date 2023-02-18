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Официально: Марсело покинул Олимпиакос

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Бразилец провел в греческом клубе половину сезона

Официально: Марсело покинул Олимпиакос

Twitter Olympiacos FC

Новина українською

Официальный сайт "Олимпиакоса" сообщил, что Марсело покинул команду.

Греческий клуб информирует, что контракт был расторгнут с согласия сторон.

Соглашение между 34-летним бразильцем и клубом было рассчитано до конца текущей кампании с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Напомним, защитник перешел в "Олимпиакос" в начале этого сезона. В составе "красно-белых" Марсело провел 10 поединков и записал на свой счет три гола.

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Источник:
Twiiter Olympiacos FC

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