Официально: Марсело покинул Олимпиакос
Бразилец провел в греческом клубе половину сезона
Twitter Olympiacos FC
Официальный сайт "Олимпиакоса" сообщил, что Марсело покинул команду.
Греческий клуб информирует, что контракт был расторгнут с согласия сторон.
Соглашение между 34-летним бразильцем и клубом было рассчитано до конца текущей кампании с возможностью пролонгации еще на один сезон.
Напомним, защитник перешел в "Олимпиакос" в начале этого сезона. В составе "красно-белых" Марсело провел 10 поединков и записал на свой счет три гола.
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Источник:Twiiter Olympiacos FC
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