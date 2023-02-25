Бывший защитник киевского Динамо отдал ассист в чемпионате Греции
Домагой Вида все еще может
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В чемпионате Греции в рамках 24-го тура играют АЕК и "Астерас". По состоянию на 75-ю минуту – счет 1:0 в пользу хозяев (АЕК).
На 32-й минуте отличился Серхио Араухо, а ассистировал ему бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида.
Домагой Вида выступал в "Динамо" с 2012-го по 2017-й годы. Затем он выступал за "Бешикташ", а текущий сезон проводит в АЕКе. В чемпионате Греции он сыграл 20 матчей, забил один гол.
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