Экс-главный тренер сборной Катара возглавил команду Эквадора
Его задача - вывести команду на ЧМ-2026
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
47-летний Феликс Санчес возглавил сборную Эквадора. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола страны. Он сменил на этому посту аргентинского тренера Густаво Альфаро.
Главная задача испанца – вывести "Ла Три" на чемпионат мира 2026 года, который совместно проведут США, Мексика и Канада.
Последним местом работы Санчеса была сборная Катара, которую он возглавлял на протяжении пяти лет – с июля 2017 по декабрь 2022 годы. С национальной командой он выиграл Кубок азиатских наций в 2019 года. На Мундиале-2022 его подопечные финишировали на последнем месте в группе А, уступив, в том числе и команде Эквадора в стартовом туре (0:2).
???? El DT #FélixSánchez es el nuevo técnico de @LaTri. ¡Suerte y éxitos profe!— FEF ???????? (@FEFecuador) March 11, 2023
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