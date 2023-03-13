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Экс-главный тренер сборной Катара возглавил команду Эквадора

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Его задача - вывести команду на ЧМ-2026

Экс-главный тренер сборной Катара возглавил команду Эквадора

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

47-летний Феликс Санчес возглавил сборную Эквадора. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола страны. Он сменил на этому посту аргентинского тренера Густаво Альфаро.

Главная задача испанца – вывести "Ла Три" на чемпионат мира 2026 года, который совместно проведут США, Мексика и Канада.

Последним местом работы Санчеса была сборная Катара, которую он возглавлял на протяжении пяти лет – с июля 2017 по декабрь 2022 годы. С национальной командой он выиграл Кубок азиатских наций в 2019 года. На Мундиале-2022 его подопечные финишировали на последнем месте в группе А, уступив, в том числе и команде Эквадора в стартовом туре (0:2).

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В статье: сборная Эквадора Национальная сборная Эквадора Феликс Санчес
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Источник:
fef.ec

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