Инфантино: У ФИФА будут рекордные доходы в следующий цикл – 11 миллиардов долларов, не включая новый КЧМ
Переизбранный президент говорит о достижениях
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Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции анонсировал рост доходов организации по итогам следующего четырехлетнего цикла. "Тем, кто меня любит и тем, кто ненавидит… Я люблю вас всех", – приводит его слова Reuters.
Начал свою речь после переизбрания на пост главы ФИФА Инфантино классическим образом:
"Это невероятная честь и привилегия, а также большая ответственность. Я обещаю продолжать служить ФИФА и футболу по всему миру.
Тем, кто любит меня, а я знаю, что их много, и тем, кто меня ненавидит… Я люблю вас всех", – сказал Инфантино.
После глава ФИФА перешел к финансам.
"Доходы выросли до рекордных 7,5 миллиардов долларов (к 2022 году) в период, который был осложнен COVID-19. Когда я приходил, резервы ФИФА составляли около 1 миллиарда долларов, сегодня они составляют почти 4 миллиарда долларов.
Мы обещаем новые рекордные доходы в следующем цикле в размере 11 миллиардов долларов, и новый клубный чемпионат мира не включен в эту цифру, поэтому она может увеличиться на пару миллиардов (больше)", – сказал Инфантино.
Напомним, что Инфантино был переизбран на пост руководителя ФИФА. Он продолжит управлять главной футбольной организацией ещё 4 года. После этого у него будет возможность баллотироваться на последний, 3-й срок.
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