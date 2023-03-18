Роналду забил со штрафного и помог Аль-Насру победить
8-й гол Криштиану в Саудовской Аравии
фото - Getty Images
В рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" дома обыграл ФК "Абха" – со счетом 2:1.
Первый гол хозяев поля забил Криштиану Роналду – 38-летний португалец поразил ворота соперника со штрафного удара.
За арабский клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 8 голов и записал на свой счет 2 ассиста.
Победный гол "Аль-Насра" забил Талиска, реализовав пенальти на 86-й минуте встречи.
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