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Роналду забил со штрафного и помог Аль-Насру победить

Общие новости
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8-й гол Криштиану в Саудовской Аравии

Роналду забил со штрафного и помог Аль-Насру победить

фото - Getty Images

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В рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" дома обыграл ФК "Абха" – со счетом 2:1.

Первый гол хозяев поля забил Криштиану Роналду – 38-летний португалец поразил ворота соперника со штрафного удара.

За арабский клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 8 голов и записал на свой счет 2 ассиста.

Победный гол "Аль-Насра" забил Талиска, реализовав пенальти на 86-й минуте встречи.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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