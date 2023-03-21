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Холанд пропустит ближайшие матчи сборной Норвегии

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У форварда повреждение

Холанд пропустит ближайшие матчи сборной Норвегии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей национальной команде в матчах отборочного турнира Евро-2024 против Испании и Грузии.

22-летний игрок почувствовал боль в области паха после матча с "Бернли" (6:0) в Кубке Англии. После обследования медштаб "викингов" принял решение отпустить игрока. Он вернется в расположения клуба для наблюдения медиками "Ман Сити".

25 марта Норвегия сыграет на выезде против Испании, а 28 марта – в гостях против Грузии.

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В статье: Норвегия Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
fotball.no

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