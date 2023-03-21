Холанд пропустит ближайшие матчи сборной Норвегии
У форварда повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей национальной команде в матчах отборочного турнира Евро-2024 против Испании и Грузии.
22-летний игрок почувствовал боль в области паха после матча с "Бернли" (6:0) в Кубке Англии. После обследования медштаб "викингов" принял решение отпустить игрока. Он вернется в расположения клуба для наблюдения медиками "Ман Сити".
25 марта Норвегия сыграет на выезде против Испании, а 28 марта – в гостях против Грузии.
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Источник:fotball.no
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