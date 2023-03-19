Алан Ширер: Холанд – зверь, машина для забивания голов

Бывший нападающий сборной Англии Аллан Ширер считает, что форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Голанд способен забивать по 50-60 голов за сезон:

"Холанд – зверь, машина для забивания голов, он живет и дышит голами. Если он не забивает, то потом не спит ночью. Он хочет забивать еще и еще. Эрлинг может забить 50 голов, возможно, даже 60. Это безумие", — сказал Ширер.