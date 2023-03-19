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Алан Ширер: Холанд – зверь, машина для забивания голов
Эксперт высоко оценивает навыки нападающего
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий сборной Англии Аллан Ширер считает, что форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Голанд способен забивать по 50-60 голов за сезон:
"Холанд – зверь, машина для забивания голов, он живет и дышит голами. Если он не забивает, то потом не спит ночью. Он хочет забивать еще и еще. Эрлинг может забить 50 голов, возможно, даже 60. Это безумие", — сказал Ширер.
Как известно, 22-летний нападающий в текущем сезоне провел 37 матчей за "Ман Сити". Он забил 42 гола и отдал 5 ассистов.
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