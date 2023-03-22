Румыния заявляет, что УЕФА не давал разрешения на показ флага "Великой Венгрии" с частью чужих стран
После заявления Венгрии Румыния обратилось за разнесиями к УЕФА
фото из соцсетей
Федерация футбола Румынии на своем официальном сайте заявила о том, что получила разъяснение от УЕФА о показе флага, на котором Венгрия изображена вместе с регионами соседних стран, во время международных матчей.
"Федерация футбола Румынии считает защиту целостности футбола фундаментальной ценностью европейской спортивной модели, которую должны уважать все вовлеченные стороны. FRF спросила на форуме в Ньоне официальную точку зрения по поводу объявления Федерации футбола Венгрии. После ответа от УЕФА мы делаем следующие разъяснения: УЕФА не разрешал и не будет разрешать показ символов, упомянутых Федерацией футбола Венгрии, на матчах, организованных на европейском уровне;
Мы считаем, что Федерация футбола Венгрии ошиблась, сделав соответствующее объявление, поскольку размещение этих символов является отклонением от положений Дисциплинарного регламента УЕФА (сообщение провокационного и/или политического содержания) и FRF обязательно сообщит об этом дисциплинарные комиссии, в случае необходимости", – сообщает FRF.
Напомним, что ранее Ассоциация футбола Венгрии заявляла, что УЕФА разрешил использование таких баннеров на стадионах.
Речь идет о карте так называемой Великой Венгрии, с частями территорий Украины (Закарпатье), Словакии, Румынии, Хорватии и Сербии.
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