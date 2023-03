Месси, Неймар и другие – 5 футболистов, которые оформили 10 голов и 10 ассистов в этом сезоне

Пятерым футболистам топ-5 лиг в этом сезоне удалось оформить 10+10 по системе гол+пас. Это Лионель Месси, Неймар, Хвича Кварацхелия, Рандаль Коло Муани и Букайо Сака.

Напомним, что Коло Муани хочет приобрести "Манчестер Юнайтед" и ещё несколько топ-клубов. За французского нападающего просят 120 миллионов евро, при этом "Айнтрахт" не хочет продавать форварда, а хотел бы оставить его ещё на сезон.

Five players have scored 10+ league goals and provided 10+ assists in Europe's top five divisions this season:



◉ Neymar

◉ Lionel Messi

◉ Khvicha Kvaratskhelia

◉ Randal Kolo Muani

◉ Bukayo Saka



Here are their goal & assist maps... ???? pic.twitter.com/cQZfLu3NVt