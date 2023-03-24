Месси, Неймар и другие – 5 футболистов, которые оформили 10 голов и 10 ассистов в этом сезоне
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Фото: twitter.com/PSG_inside
Пятерым футболистам топ-5 лиг в этом сезоне удалось оформить 10+10 по системе гол+пас. Это Лионель Месси, Неймар, Хвича Кварацхелия, Рандаль Коло Муани и Букайо Сака.
- Лионель Месси ("ПСЖ") – 18 голов + 17 голевых передач в сезоне;
- Неймар ("ПСЖ") – 18 голов + 17 голевых передач в сезоне;
- Хвича ("Наполи") – 14 голов + 17 голевых передач в сезоне;
- Коло Муани ("Айнтрахт") – 16 голов + 14 голевых передач в сезоне;
- Cака ("Арсенал") – 13 голов + 10 голевых передач в сезоне.
Напомним, что Коло Муани хочет приобрести "Манчестер Юнайтед" и ещё несколько топ-клубов. За французского нападающего просят 120 миллионов евро, при этом "Айнтрахт" не хочет продавать форварда, а хотел бы оставить его ещё на сезон.
Five players have scored 10+ league goals and provided 10+ assists in Europe's top five divisions this season:— Squawka (@Squawka) March 24, 2023
◉ Neymar
◉ Lionel Messi
◉ Khvicha Kvaratskhelia
◉ Randal Kolo Muani
◉ Bukayo Saka
Here are their goal & assist maps... ???? pic.twitter.com/cQZfLu3NVt
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