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Месси, Неймар и другие – 5 футболистов, которые оформили 10 голов и 10 ассистов в этом сезоне

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Месси, Неймар и другие – 5 футболистов, которые оформили 10 голов и 10 ассистов в этом сезоне

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Пятерым футболистам топ-5 лиг в этом сезоне удалось оформить 10+10 по системе гол+пас. Это Лионель Месси, Неймар, Хвича Кварацхелия, Рандаль Коло Муани и Букайо Сака.

  • Лионель Месси ("ПСЖ") – 18 голов + 17 голевых передач в сезоне;
  • Неймар ("ПСЖ") – 18 голов + 17 голевых передач в сезоне;
  • Хвича ("Наполи") – 14 голов + 17 голевых передач в сезоне;
  • Коло Муани ("Айнтрахт") – 16 голов + 14 голевых передач в сезоне;
  • Cака ("Арсенал") – 13 голов + 10 голевых передач в сезоне.

Напомним, что Коло Муани хочет приобрести "Манчестер Юнайтед" и ещё несколько топ-клубов. За французского нападающего просят 120 миллионов евро, при этом "Айнтрахт" не хочет продавать форварда, а хотел бы оставить его ещё на сезон.

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В статье: Лионель Месси Неймар
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