ФИФА не будет проводить ЧМ среди юношей до 20 лет 2023 в Индонезии. Всё из-за недопуска Израиля к жеребьевке
Кандидаты на замену Аргентина, Перу и Катар
Фото: twitter.com/fifamedia
Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эриком Тохиром, чтобы обсудить недопуск Израиля к жеребьевке турнира. По итогам встречи организация приняла решение не проводить чемпионат мира среди юношей до 20 лет 2023 в Индонезии.
Ранее Индонезия не пустила израильсую делегацию в страну для участия в жеребьевке турнира, который должен был пройти с 20-го мая по 11 июня 2023-го. Проведение жеребьевки сорвалось, так как по регламенту её нельзя проводить без делегации одной из стран-участниц.
Индонезия поддерживает Палестину в конфликте с Израилем, а в стране звучали призывы не допустить их к участию в турнире.
"Новый хозяин будет объявлен как можно скорее, даты проведения турнира в настоящее время остаются без изменений. Потенциальные санкции против PSSI также могут быть определены на более позднем этапе", – говорится в заявлении ФИФА.
СМИ сообщают, что претендентами на замену Индонезии в качестве страны-хозяйки считаются Аргентина, Перу и Катар.
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