Польских арбитров не допустили к судейству матча чемпионата Греции. Они пьяными устроили схватку в самолете

Бригаду польских арбитров не допустили к проведению матча чемпионата Греции между АЭК и "Арисом" из-за их поведения. Как сообщает Gazzetta.gr, во время полета из Польши они ввязались в пьяные разборки.

Арбитры в состоянии алкогольного опьянения сцепились с фанатами "Панатинаикоса" и устроили стычку. Это были греки, работающие в Польше. Они все ссорились на польском языке. Кроме того, судьи на протяжении всего полета мешали и другим пассажирам.

Также отмечается, что по прибытии в аэропорт один из судей плюнул в лицо греку. Польские арбитры все обвинения отвергают, полиция же ее подтверждает.

Портал Gol24.pl отмечает, что главным арбитром этой бригады является Павел Рачковский.

“После приземления в Афинах на меня напал фан “Панатинаикоса”. На меня плевали и избивали. Этот человек был пьян и сказал, что уничтожит меня в прессе. Он поднялся со своего места и сказал, что он из "Панатинаикоса" и уничтожит нас. Пьяный, агрессивный мужчина”, - сказал Рачковский.

Матч между АЭК и "Арисом" состоится сегодня в 18:00. На этот поединок уже назначена греческая бригада арбитров.