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Хайдук Николы Калинича вышел в финал Кубка Хорватии

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Хайдук Николы Калинича вышел в финал Кубка Хорватии

Hajduk

UA-Футбол
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Сегодня, 12-го апреля, определился второй финалист Кубка Хорватии. Им стал "Хайдук" из города Сплит. В полуфинале он победил команду "Славен" Белупо.

Примечательно, что за "Хайдук" выступает бывший представитель УПЛ, игрок "Днепра" Никола Калинич. В сегодняшнем матче он находился в резерве, но на поле не появился.

Финал Кубка Хорватии запланирован на 24-н мая 2023-го года.

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В статье: Никола Калинич Хайдук (Сплит)
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