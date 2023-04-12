Хайдук Николы Калинича вышел в финал Кубка Хорватии

Сегодня, 12-го апреля, определился второй финалист Кубка Хорватии. Им стал "Хайдук" из города Сплит. В полуфинале он победил команду "Славен" Белупо.

Примечательно, что за "Хайдук" выступает бывший представитель УПЛ, игрок "Днепра" Никола Калинич. В сегодняшнем матче он находился в резерве, но на поле не появился.

Финал Кубка Хорватии запланирован на 24-н мая 2023-го года.