Хайдук Николы Калинича вышел в финал Кубка Хорватии
Там сыграет против Шибенника
Hajduk
Сегодня, 12-го апреля, определился второй финалист Кубка Хорватии. Им стал "Хайдук" из города Сплит. В полуфинале он победил команду "Славен" Белупо.
Примечательно, что за "Хайдук" выступает бывший представитель УПЛ, игрок "Днепра" Никола Калинич. В сегодняшнем матче он находился в резерве, но на поле не появился.
Финал Кубка Хорватии запланирован на 24-н мая 2023-го года.
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