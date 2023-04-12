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АЕК Домагоя Виды выбил Олимпиакос с Кубка Греции

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Это можно назвать неожиданным результатом

АЕК Домагоя Виды выбил Олимпиакос с Кубка Греции

UA-Футбол
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В полуфинальном противостоянии Кубка Греции между АЕКом из Афин и "Олимпиакосом" состоялся второй матч. Победил "Олимпиакос" 2:1, но по сумме двух матчей дальше прошел АЕК.

Ведь именно АЕК выиграл первый матч – 3:0. Следовательно, по сумме двух игр счет 4:2 в пользу команды, цвет которой защищает Домагой Вида.

В этом сезоне хорват сыграл 26 матчей за АЕК, забил один гол. В финале Кубка Греции АЕК сыграет с победителем пары "Ламиа"/ПАОК.

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В статье: Домагой Вида Олимпиакос (Пирей) АЕК (Афины)
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