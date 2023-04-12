АЕК Домагоя Виды выбил Олимпиакос с Кубка Греции
Это можно назвать неожиданным результатом
В полуфинальном противостоянии Кубка Греции между АЕКом из Афин и "Олимпиакосом" состоялся второй матч. Победил "Олимпиакос" 2:1, но по сумме двух матчей дальше прошел АЕК.
Ведь именно АЕК выиграл первый матч – 3:0. Следовательно, по сумме двух игр счет 4:2 в пользу команды, цвет которой защищает Домагой Вида.
В этом сезоне хорват сыграл 26 матчей за АЕК, забил один гол. В финале Кубка Греции АЕК сыграет с победителем пары "Ламиа"/ПАОК.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов - Шахтер 1:2. Последний удар приносит победу
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Динамо подбирается к Заре, поражения Миколенко и Мудрика. Главные новости за 8 апреля
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн