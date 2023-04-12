АЕК Домагоя Виды выбил Олимпиакос с Кубка Греции

В полуфинальном противостоянии Кубка Греции между АЕКом из Афин и "Олимпиакосом" состоялся второй матч. Победил "Олимпиакос" 2:1, но по сумме двух матчей дальше прошел АЕК.

Ведь именно АЕК выиграл первый матч – 3:0. Следовательно, по сумме двух игр счет 4:2 в пользу команды, цвет которой защищает Домагой Вида.

В этом сезоне хорват сыграл 26 матчей за АЕК, забил один гол. В финале Кубка Греции АЕК сыграет с победителем пары "Ламиа"/ПАОК.