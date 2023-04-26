Партизан Игоря Дуляя не проиграл Црвене Звезде. Но Партизан все равно идет только четвертым в таблице
Его принципиальный соперник уже гарантировал себе чемпионство
Фото - MN Press
В матче чемпионской группы чемпионата Сербии Партизан дома сумел не проиграть Црвене Звезде. Это был второй матч тренера Игоря Дуляя против принципиального соперника – и впервые Партизан не проиграл. Ведь в начале марта было поражение 0:1.
При этом Црвена Звезда уже обеспечила себе первое место турнирной таблицы. Партизан идет четвертым, но еще сохраняет шансы на второе место и квалификацию Лиги чемпионов. За пять туров до завершения сезона Партизан отстает от второго места на семь баллов.
Игор Дуляй возглавил Партизан в начале весны текущего года.
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