Партизан Игоря Дуляя не проиграл Црвене Звезде. Но Партизан все равно идет только четвертым в таблице

В матче чемпионской группы чемпионата Сербии Партизан дома сумел не проиграть Црвене Звезде. Это был второй матч тренера Игоря Дуляя против принципиального соперника – и впервые Партизан не проиграл. Ведь в начале марта было поражение 0:1.

При этом Црвена Звезда уже обеспечила себе первое место турнирной таблицы. Партизан идет четвертым, но еще сохраняет шансы на второе место и квалификацию Лиги чемпионов. За пять туров до завершения сезона Партизан отстает от второго места на семь баллов.

Игор Дуляй возглавил Партизан в начале весны текущего года.