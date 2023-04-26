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Хюбшман отыграл весь матч в чемпионате Чехии. Его Яблонец сыграл вничью 2:2

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Томашу уже почти 41 год

Хюбшман отыграл весь матч в чемпионате Чехии. Его Яблонец сыграл вничью 2:2

UA-Футбол
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Почти 41-летний чех Томаш Хюбшман продолжает свои выступления на самом высоком уровне. Он играет за "Яблонец", выступая там в роли капитана. Его команда является середняком турнирной таблицы.

В рамках 29-го тура местного чемпионата "Яблонец" сыграл вничью 2:2 с "Сигмой". Хюбшман отыграл весь матч.

Томаш Хюбшман играл за "Шахтер" с 2005-го по 2014-й годы, проведя в УПЛ более сотни матчей. Недавно он забил свой дебютный гол в нынешнем сезоне.

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В статье: Томаш Хюбшман Яблонец (Чехия)
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