Хюбшман отыграл весь матч в чемпионате Чехии. Его Яблонец сыграл вничью 2:2
Томашу уже почти 41 год
Почти 41-летний чех Томаш Хюбшман продолжает свои выступления на самом высоком уровне. Он играет за "Яблонец", выступая там в роли капитана. Его команда является середняком турнирной таблицы.
В рамках 29-го тура местного чемпионата "Яблонец" сыграл вничью 2:2 с "Сигмой". Хюбшман отыграл весь матч.
Томаш Хюбшман играл за "Шахтер" с 2005-го по 2014-й годы, проведя в УПЛ более сотни матчей. Недавно он забил свой дебютный гол в нынешнем сезоне.
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