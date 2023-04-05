41-летний Хюбшман забил свой первый гол в сезоне. ВИДЕО
Помог Яблонцу сравнять счет в матче со Словацко
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В программе 23-го тура чемпионата Чехии "Яблонец" сыграл со "Словацко". Счет матча – 1:1. "Яблонец" на поле в статусе капитана вывел Томаш Хюбшман – полузащитник, который с 2005-го по 2014-й годы защищал цвета "Шахтера", выигрывал с донецким клубом, среди прочего, и Кубок УЕФА.
Более того, в матче против "Словацко" Хюбшман отличился голом. В ходе затяжной атаки он точно пробил с дальнего расстояния. Так счет стал 1:1 и к концу матча больше не изменился.
Это первый гол 41-летнего Хюбшмана в сезоне. В последний раз он забивал еще в декабре 2021-го года.
"Яблонец" и "Словацко" идут на седьмом и пятом местах турнирной таблицы чемпионата Чехии соответственно.
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