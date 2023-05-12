Тот, кто был после Роберто Карлоса. Сегодня отмечает юбилей экс-защитник Реала Марсело
Весельчак и технарь
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Марсело Виейра да Силва Жуниор родился 12 мая 1988-го в Рио-де-Жанейро, сегодня ему исполняется 35 лет. Бывший вице-капитан и защитник мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии. Воспитанник "Флуминенсе", свою карьеру начинал на позиции полузащитника.
В 2007 году заинтересовал скаутов "меренг", которые вскоре предложили его семье переехать в Испанию и помогли устроиться на европейском континенте. В составе "Реала" выиграл абсолютно все трофеи: чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
После ухода из "Реала" отыграл не слишком удачный сезон в "Олимпиакосе", сейчас играет в Бразилии за родной "Флуминенсе".
С 2006 года по 2018-й выступал в составе сборной Бразилии, в 2008 году выиграл бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине. Также вызывался в состав пентакампеонов на триумфальный Кубок Конфедераций 2013 года и домашний чемпионат мира.
⚪️2⃣0⃣1⃣4⃣????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 12, 2023
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Marcelo is Mr. Champions League. ???????? pic.twitter.com/l1IpNHSGZo
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