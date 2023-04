Родриго - 8-й бразилец в истории Реала, который сыграл 100+ матчей в Ла Лиге

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Кадиса".

В стартовом составе "сливочных" на эту игру вышел Родриго. Этот матч стал для бразильского вингера 100-м в составе мадридцев в рамках испанского чемпионата.

Таким образом, 22-летний Родриго стал 8 представителем Бразилии, которому покорилось данное достижение в футболке "Реала". Также это удавалось:

100 - Rodrygo Goes will make his 100th appearance in LaLiga, becoming the 8th Brazilian to reach this figure for @realmadriden in the competition, after Marcelo (386), Roberto Carlos (370), Casemiro (222), Vinícius Jr. (144), Ronaldo (127), Sávio (105) and Robinho (101). Jogo. pic.twitter.com/zjXs8rbza2