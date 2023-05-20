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Сборная Украины уступит статус чемпиона мира. Сегодня стартует Мундиаль U-20

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"Сине-желтые" не квалифицировались на этот турнир

Сборная Украины уступит статус чемпиона мира. Сегодня стартует Мундиаль U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 21 мая, стартует Чемпионат мира U-20. В этом году он пройдет на полях Аргентины.

Соревнование было запланировано еще на 2021 год в Индонезии, однако из-за пандемии коронавируса было окончательно отменено. Мундиаль проводится каждые два года, поэтому организаторы решили провести турнир в 2023 тоже в Индонезии.

Эта азиатская страна решила протестовать против участия Израиля, впервые квалифицировавшегося на такой турнир. ФИФА резко отреагировала на это и перенесла проведение Мундиаля в Аргентину.

Кроме Израиля, Европу представляет Англия, Франция, Италия и Словакия. Квалификация проводилась через юношеский ЧЕ-2022 (U-19). Украина на него не попала.

“Сине-желтые” являются действующими победителями турнира. В 2019 году они в финале взяли верх над Южной Кореей и завоевали золото чемпионов мира.

Финал запланирован на 11 июня.

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В статье: Чемпионат Мира U-20 Украина U-20
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