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Словакия разгромила Фиджи, Аргентина одержала волевую победу над Узбекистаном. Стартовал ЧМ U-20

Общие новости
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В игру вступил один представитель Европы

Словакия разгромила Фиджи, Аргентина одержала волевую победу над Узбекистаном. Стартовал ЧМ U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ночью с 20 на 21 мая по киевскому времени стартовал проходящий в Аргентине молодежный Чемпионат мира U-20. В первый игровой день состоялось четыре матча.

Новая Зеландия U-20 дожала Гватемалу U-20 и на 80-й минуте вырвала победу. В матче между США U-20 и Эквадором U-20 тоже решил один гол: игрок дубля "Реала Сосьедад" Жонатан Гомес забил на 90+3-й минуте.

Хозяйка турнира – Аргентина U-20 – одержала волевую победу над Узбекистаном U-20. Один из голов забил представитель "Интера" Валентин Карбони.

Единственным разгромом игрового дня стала победа Словакии U-20 над Фиджи U-20. За 90 минут представитель Океании смог пробить только однажды. В то же время словаки 37 раз стреляли по чужим воротам и забили четыре безответных гола.

Отметим, что финал турнира запланирован на 11 июня. Действующим победителем Чемпионата мира U-20 является сборная Украины, которая завоевала этот титул в 2019 году.

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В статье: Чемпионат Мира U-20
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