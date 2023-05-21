Зальцбург в 10-й раз подряд оформил чемпионство в Австрии
Тотальная гегемония
Twitter FC Red Bull Salzburg
В рамках 30-го тура австрийской Бундеслиги "Зальцбург" на своем поле обыграл "Штурм" – 2:1.
Таким образом, клуб из системы "Ред Булл" за два тура до конца сезона досрочно стал чемпионом Австрии. Это произошло в 10-й раз подряд. Всего за свою историю "Зальцбург" завоевал 17 титулов чемпиона по национальному первенству. Рекорд по этому показателю принадлежит венскому "Рапиду" – 32 трофея.
На данный момент у "быков" 45 очков, а у второго в таблице "Штурма" – 39.
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