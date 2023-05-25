Иньеста покинет Виссел Кобе летом

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста покинет команду летом, об этом сообщает официальный сайт команды.

Контракт испанца действовал до 31 января 2024 года, однако игрок договорился о досрочном его окончании.

39-летний испанец выступал за "Кобе" с 2018 года. В текущей кампании он отыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался. Вместе с японским клубом он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, до этого Иньеста в течение 16 лет защищал цвета "Барселоны" (2002-2018). В составе каталонцев он был девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.