Иньеста покинет Виссел Кобе летом
Испанец решил досрочно расторгнуть соглашение с командой
Фото: vissel-kobe.co.jp
Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста покинет команду летом, об этом сообщает официальный сайт команды.
Контракт испанца действовал до 31 января 2024 года, однако игрок договорился о досрочном его окончании.
39-летний испанец выступал за "Кобе" с 2018 года. В текущей кампании он отыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался. Вместе с японским клубом он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, до этого Иньеста в течение 16 лет защищал цвета "Барселоны" (2002-2018). В составе каталонцев он был девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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