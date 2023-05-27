Эквадор разбил Фиджи 9:0, США и Аргентина победили. Стали известны первые участники плей-офф ЧМ U-20
Узбекистан также завоевал себе место среди команд в матчах на вылет
Getty Images/Global Images Ukraine
На аргентинских полях продолжают проходить матчи молодежного Чемпионата мира. В ночь с 26 на 27 мая по центральноевропейскому времени стали известны первые участники плей-офф турнира.
Аргентина и США выиграли свои группы с максимальным количеством набранных очков. "Бело-голубые" победили в Новой Зеландии 5:0, а американцы были сильнее словаков 2:0.
Самым "веселым" среди вчерашних матчей стал Эквадор – Фиджи, в котором был зафиксирован счет 9:0. Сразу три игрока оформили дубль, в том числе двое из них появились на поле со скамейки для запасных. Эквадор набрал шесть очков и занял второе место в группе из США и Словакией.
Также путевку в плей-офф добыл Узбекистан, победивший Гватемалу 2:0. Действующий чемпион Азии среди молодежных команд вышел в следующий раунд со второго места в группе с Аргентиной. Вместе с ними на плей-офф претендует и Новая Зеландия, которая в рейтинге занявших третьи места команд идет первой.
Отметим, что финальный матч ЧМ U-20 запланирован на 11 июня. Действующим победителем турнира является сборная Украины.
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