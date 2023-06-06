Ювентус вышел из Суперлиги. Синьора уведомила об этом Барселону и Реал
В турнире осталось только 2 клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" отправил письма "Барселоне" и "Реалу", в которых уведомил клубы о том, что покидает Суперлигу. Бюрократический процесс выход а из турнира займет несколько недель.
Вероятно, решение было принято в связи с переговорами с УЕФА и угрозой дисквалификации "Юве" из еврокубков.
Напомним, что "Ювентус" был оштрафован прокуратурой Италии на 15 очков за дело о фиктивном приросте капитала, позже наказание пересмотрели, очки вернули, пересмотрели вновь и отобрали 10 очков.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Relevo.com
Популярное сейчас
- Стадион в Новой Каховке ушел под воду после подрыва россиянами ГЭС
- Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке
- Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС
- УПЛ завершилась, Реал попрощался с Бензема, Златан - с футболом. Главные новости за 4 июня
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн