Ювентус вышел из Суперлиги. Синьора уведомила об этом Барселону и Реал

"Ювентус" отправил письма "Барселоне" и "Реалу", в которых уведомил клубы о том, что покидает Суперлигу. Бюрократический процесс выход а из турнира займет несколько недель.

Вероятно, решение было принято в связи с переговорами с УЕФА и угрозой дисквалификации "Юве" из еврокубков.

Напомним, что "Ювентус" был оштрафован прокуратурой Италии на 15 очков за дело о фиктивном приросте капитала, позже наказание пересмотрели, очки вернули, пересмотрели вновь и отобрали 10 очков.