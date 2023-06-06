  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ювентус вышел из Суперлиги. Синьора уведомила об этом Барселону и Реал

Общие новости
(2 голосов)

В турнире осталось только 2 клуба

Ювентус вышел из Суперлиги. Синьора уведомила об этом Барселону и Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" отправил письма "Барселоне" и "Реалу", в которых уведомил клубы о том, что покидает Суперлигу. Бюрократический процесс выход а из турнира займет несколько недель.

Вероятно, решение было принято в связи с переговорами с УЕФА и угрозой дисквалификации "Юве" из еврокубков.

Напомним, что "Ювентус" был оштрафован прокуратурой Италии на 15 очков за дело о фиктивном приросте капитала, позже наказание пересмотрели, очки вернули, пересмотрели вновь и отобрали 10 очков.

По теме
yellow-arrow
Официально: Бензема подписал контракт с Аль-Иттихадом. Известны детали контракта
yellow-arrow
Сегодня отмечает День рождения Роберто Де Дзерби
yellow-arrow
Месси попросил Аль-Хиляль отложить переход до 2024 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Relevo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде