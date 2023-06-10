Легенда Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб сборной Канады
К команде присоединился еще один известный экс-футболист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла добавили к тренерскому штабу сборной Канады по футболу перед финальным этапом Лиги наций CONCACAF. Также к тренерскому штабу присоединился экс-защитник "Кристалл Пелас" Ричард Шоу.
"И Фил, и Ричард имеют успешный опыт на самом высоком уровне и работали с некоторыми лучшими тренерами в топ-лигах в течение своей карьеры", - сказал главный тренер сборной Канады Джон Гердман.
Напомним, финал Лиги наций CONCACAF состоится 15-18 июня в США. В полуфинальном матче команда Канады сыграет с панамцами, сборная США – с командой Мексики.
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