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Легенда Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб сборной Канады

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К команде присоединился еще один известный экс-футболист

Легенда Манчестер Юнайтед вошел в тренерский штаб сборной Канады

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла добавили к тренерскому штабу сборной Канады по футболу перед финальным этапом Лиги наций CONCACAF. Также к тренерскому штабу присоединился экс-защитник "Кристалл Пелас" Ричард Шоу.

"И Фил, и Ричард имеют успешный опыт на самом высоком уровне и работали с некоторыми лучшими тренерами в топ-лигах в течение своей карьеры", - сказал главный тренер сборной Канады Джон Гердман.

Напомним, финал Лиги наций CONCACAF состоится 15-18 июня в США. В полуфинальном матче команда Канады сыграет с панамцами, сборная США – с командой Мексики.

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В статье: Канада Фил Невилл
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Источник:
BBC

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