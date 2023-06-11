Джокович – Рууд: Прямая видео-онлайн трансляция финального матча Roland Garros 2023

Сегодня, 11 июня, состоится финальный матч в мужском разряде на Открытом чемпионате Франции – Ролан Гаррос 2023. В решающем поединке за главный титул соревнований между собой сыграют серб Новак Джокович (АТР №3) и норвежец Каспер Рууд (АТР №4).

Новак Джокович: путь в финал

1/64: Александр Ковачевич (США, №114) 6:3, 6:2, 7:6;

1/32: Мартон Фучович (Венгрия, №83) 7:6, 6:0, 6:3;

1/16: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, №34) 7:6, 7:6, 6:2;

1/8: Хуан Пабло Варильяс (Перу, №94) 6:3, 6:2, 6:2;

1/4: Карен Хачанов (№11) 4:6, 7:6, 6:2, 6:4;

1/2: Карлос Алькарас (Испания, №1) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Каспер Рууд: путь в финал

1/64: Элиас Имер (Швеция, №155) 6:4, 6:3, 6:2

1/32: Джулио Дзеппьери (Италия, №129) 6:3, 6:2, 4:6, 7:5;

1/16: Чжан Чжичжэнь (Китай, №71) 4:6, 6:4, 6:1, 6:4;

1/8: Николас Ярри (Чили, №35) 7:6, 7:5, 7:5;

1/4: Хольгер Руне (Дания, №6) 6:1, 6:2, 3:6, 6:3;

1/2: Александр Зверев (Германия, №27) 6:3, 6:4, 6:0.

Новак Джокович: для серба этот финал станет седьмым на Ролан Гаррос и 34 на турнирах серии Grand Slam. В его активе два титула Открытого чемпионата Франции (2016 и 2021). Сегодня на счету Новака 22 победы на турнирах Grand Slam. В случае триумфа Джокович станет рекордсменом по количеству титулов на Шлемах.

Каспер Рууд: этот финал станет для норвежца вторым на Ролан Гаррос (третьим – на турнирах Grand Slam). В прошлом году в решающем поединке за главный титул соревнований он проиграл Рафаэлю Надалю. Всего в активе Каспера 11 титулов АТР (все в серии 250).

Очные встречи: 4-0 в пользу Джоковича.

Рейтинг: в случае победы Джокович снова станет первым номером в мире. Рууд вне зависимости от результата останется четвертым.