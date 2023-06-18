  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чеферин: Покупка звезд – это ошибка саудовского футбола

Общие новости
(1 голосов)

Функционер подверг критике ближневосточную страну

Чеферин: Покупка звезд – это ошибка саудовского футбола

Фото:efe.com

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что клубы из Саудовской Аравии совершают ошибку, тратя деньги на звезд.

"Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков".

Покупка игроков, фактически завершающих карьеру, не развивает футбол. Та же ошибка была и в Китае, когда они массово привозили возрастных игроков, которые хотели заработать много денег", - говорит Чеферин.

По теме
yellow-arrow
Горчичник для истории. Первый случай, когда голкипер получил желтую на чужой половине поля
yellow-arrow
Каштру может возглавить клуб Роналду и получить в четыре раза большую зарплату
yellow-arrow
Непоколебимый Лунин, ПСЖ на перепутье, матчи отбора на Евро. Главные новости за 17 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Саудовская Аравия Долгоиграющие звезды Александер Чеферин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде