Чеферин: Покупка звезд – это ошибка саудовского футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что клубы из Саудовской Аравии совершают ошибку, тратя деньги на звезд.

"Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков".

Покупка игроков, фактически завершающих карьеру, не развивает футбол. Та же ошибка была и в Китае, когда они массово привозили возрастных игроков, которые хотели заработать много денег", - говорит Чеферин.