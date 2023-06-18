Чеферин: Покупка звезд – это ошибка саудовского футбола
Функционер подверг критике ближневосточную страну
Фото:efe.com
Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что клубы из Саудовской Аравии совершают ошибку, тратя деньги на звезд.
"Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков".
Покупка игроков, фактически завершающих карьеру, не развивает футбол. Та же ошибка была и в Китае, когда они массово привозили возрастных игроков, которые хотели заработать много денег", - говорит Чеферин.
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Источник:Daily Mail
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