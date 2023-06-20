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Джеррард прокомментировал слухи о работе в Саудовской Аравии

Общие новости
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Стиви Джи не захотел работать на Ближнем Востоке

Джеррард прокомментировал слухи о работе в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал информацию, что он возглавит "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

"Многое было сказано в СМИ, и многое из этого не соответствует действительности.

Меня пригласили туда, чтобы посмотреть на потенциальное предложение, что я и сделал, и анализировал его в течение последних нескольких дней. На данный момент я не буду принимать это предложение", - цитирует Джеррарда Liverpool Echo.

Стивен находится без работы с того момента, как в октябре 2022 года он был уволен с "Астон Виллы". Ранее он также работал в шотландском "Рейнджерсе".

По итогам сезона-2022/23 "Аль-Иттифак" занял 7-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

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В статье: Стивен Джеррард Саудовская Аравия
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Источник:
Liverpool Echo

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