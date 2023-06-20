Джеррард прокомментировал слухи о работе в Саудовской Аравии

Экс-тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прокомментировал информацию, что он возглавит "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

"Многое было сказано в СМИ, и многое из этого не соответствует действительности.

Меня пригласили туда, чтобы посмотреть на потенциальное предложение, что я и сделал, и анализировал его в течение последних нескольких дней. На данный момент я не буду принимать это предложение", - цитирует Джеррарда Liverpool Echo.