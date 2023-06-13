Джеррард близок к тому, чтобы возглавить клуб из Саудовской Аравии
Английский специалист возобновит тренерскую карьеру
фото - Getty Images
Экс-тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард получил неожиданный вариант продолжения карьеры.
Как сообщает Reuters, 43-летний англичанин может возглавить "Аль-Иттифак". По информации источника, клуб из Саудовской Аравии уже сделал Джеррарду предложение. Отмечается, что специалист взял время на размышления.
Стивен находится без работы с того момента, как в октябре 2022 года он был уволен с "Астон Виллы". Ранее он также работал в шотландском "Рейнджерсе".
По итогам сезона-2022/23 "Аль-Иттифак" занял 7-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
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Источник:Reuters
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