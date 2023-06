Хавертц переходит в Арсенал. Трансфер согласован и состоится в ближайшее время

"Челси" принял предложение "Арсенала" по Каю Хавертцу в размере 60+5 миллионов фунтов, что равняется около 70+5 миллионам евро. Футболист согласовал с "гуннерами" долгосрочный контракт.

Стороны уже готовят все необходимые документы для регистрации трансфера и подписи контракта. Сообщается, что это состоится на этой неделе. Вскоре будет запланирован медосмотр для футболиста.

Хавертц пришел в "Челси" 3 года назад, перейдя из "Байера" 80 миллионов евро. "Синие" заплатили 139 матчей, забив 32 гола и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего немца в 55 миллионов евро.

Kai Havertz, first Arsenal signing as deal will be completed in the next hours — here we go ✅⚪️???? #AFC



◉ £60m guaranteed fee;



◉ £5m add-ons;



◉ Long term deal agreed;



◉ Medical tests to be scheduled.



Havertz will sign the contract this week, documents are being prepared. pic.twitter.com/ZatVvO7dRF