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Хавертц переходит в Арсенал. Трансфер согласован и состоится в ближайшее время

Общие новости
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"Челси" почти отбивает затраты

Хавертц переходит в Арсенал. Трансфер согласован и состоится в ближайшее время

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" принял предложение "Арсенала" по Каю Хавертцу в размере 60+5 миллионов фунтов, что равняется около 70+5 миллионам евро. Футболист согласовал с "гуннерами" долгосрочный контракт.

Стороны уже готовят все необходимые документы для регистрации трансфера и подписи контракта. Сообщается, что это состоится на этой неделе. Вскоре будет запланирован медосмотр для футболиста.

Хавертц пришел в "Челси" 3 года назад, перейдя из "Байера" 80 миллионов евро. "Синие" заплатили 139 матчей, забив 32 гола и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего немца в 55 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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