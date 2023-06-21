Хавертц переходит в Арсенал. Трансфер согласован и состоится в ближайшее время
"Челси" почти отбивает затраты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" принял предложение "Арсенала" по Каю Хавертцу в размере 60+5 миллионов фунтов, что равняется около 70+5 миллионам евро. Футболист согласовал с "гуннерами" долгосрочный контракт.
Стороны уже готовят все необходимые документы для регистрации трансфера и подписи контракта. Сообщается, что это состоится на этой неделе. Вскоре будет запланирован медосмотр для футболиста.
Хавертц пришел в "Челси" 3 года назад, перейдя из "Байера" 80 миллионов евро. "Синие" заплатили 139 матчей, забив 32 гола и отдав 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего немца в 55 миллионов евро.
Kai Havertz, first Arsenal signing as deal will be completed in the next hours — here we go ✅⚪️???? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023
◉ £60m guaranteed fee;
◉ £5m add-ons;
◉ Long term deal agreed;
◉ Medical tests to be scheduled.
Havertz will sign the contract this week, documents are being prepared. pic.twitter.com/ZatVvO7dRF
Популярное сейчас
- Стало известно, с кем Ворскла сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций
- Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Молдова победила Польшу, разногласия в Шахтере, победный гол Роналду. Главные новости за 20 июня
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО