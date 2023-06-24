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"Ребята, Вагнера, не надо крови": ФК Ростов обратился к повстанцам в России

Общие новости
(1 голосов)

Клуб призвал объединиться

"Ребята, Вагнера, не надо крови": ФК Ростов обратился к повстанцам в России

ФК Ростов

Новина українською

Футбольный клуб "Ростов" обратился к "вагнеровцам", восставшим против нынешней власти Владимира Путина в России.

“Обращение футбольного клуба "Ростов". Ребята, Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и сражаемся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего Президента!”, - написали желто-синие в своих соцсетях.

Впоследствии к общественности обратился президент клуба Арташес Арутюнянц и снова призвал объединиться вокруг Владимира Путина.

“Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей русской земле. Нам нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем – о наших детях и внуках”, - говорится в обращении Арутюнянца.

Напомним, что утром 24 июня ПИК "Вагнер" объявил о захвате Ростова своими подразделениями. В обед Евгений Пригожин объявил о захвате здания штаба в городе. Впоследствии глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил в Ростов-на-Дону своих подопечных для того, чтобы освободить город от "вагнеровцев".

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В статье: Ростов (Ростов-на-Дону) ЧВК Вагнер
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Источник:
ФК Ростов

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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
24.06.2023 в 15:49
спорт вне политики твари
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