ФИФА может изменить правила офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбола (IFAB) могут изменить текущие правила определения офсайда, об этом сообщает Mundo Deportivo. Новая концепция была предложена на недавних заседаниях Международного совета.

Из-за введения системы VAR, судьи на поле могут фиксировать малейшие нарушения правил. В текущих правилах трактуется, что футболист находится вне игры, когда любая часть тела, которой можно забить мяч находится за линией последнего защитника.

Новый подход будет предусматривать фиксирование офсайда только в том случае, если игрок всем телом пересек этот рубеж, а не только отдельной частью тела.

Сначала эта концепция будет протестирована на молодежном уровне в таких странах, как Италия, Швеция и Нидерланды. После этого попадет в профессиональный футбол. По мнению ФИФА и IFAB новые правила позволят сделать игру более динамичной и зрелищной.