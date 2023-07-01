ФИФА может изменить правила офсайда
Планируют сделать футбол более динамичным
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбола (IFAB) могут изменить текущие правила определения офсайда, об этом сообщает Mundo Deportivo. Новая концепция была предложена на недавних заседаниях Международного совета.
Из-за введения системы VAR, судьи на поле могут фиксировать малейшие нарушения правил. В текущих правилах трактуется, что футболист находится вне игры, когда любая часть тела, которой можно забить мяч находится за линией последнего защитника.
Новый подход будет предусматривать фиксирование офсайда только в том случае, если игрок всем телом пересек этот рубеж, а не только отдельной частью тела.
Сначала эта концепция будет протестирована на молодежном уровне в таких странах, как Италия, Швеция и Нидерланды. После этого попадет в профессиональный футбол. По мнению ФИФА и IFAB новые правила позволят сделать игру более динамичной и зрелищной.
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