  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА может изменить правила офсайда

Общие новости
(1 голосов)

Планируют сделать футбол более динамичным

ФИФА может изменить правила офсайда

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбола (IFAB) могут изменить текущие правила определения офсайда, об этом сообщает Mundo Deportivo. Новая концепция была предложена на недавних заседаниях Международного совета.

Из-за введения системы VAR, судьи на поле могут фиксировать малейшие нарушения правил. В текущих правилах трактуется, что футболист находится вне игры, когда любая часть тела, которой можно забить мяч находится за линией последнего защитника.

Новый подход будет предусматривать фиксирование офсайда только в том случае, если игрок всем телом пересек этот рубеж, а не только отдельной частью тела.

Сначала эта концепция будет протестирована на молодежном уровне в таких странах, как Италия, Швеция и Нидерланды. После этого попадет в профессиональный футбол. По мнению ФИФА и IFAB новые правила позволят сделать игру более динамичной и зрелищной.

По теме
yellow-arrow
Шахаб решил вернуться в Иран
yellow-arrow
Аль-Наср может подписать голкипера Севильи
yellow-arrow
Хорватский опорник Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА офсайд IFAB
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде