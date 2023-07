Уговорили: Джеррард возглавил саудовский Аль-Иттифак

Саудовский "Аль-Иттифак" объявил о подписании контракта со Стивеном Джеррардом. Продолжительность контракта не разглашается.

Команда объявила о подписании красивым роликом.

Последним клубом Джеррарда была "Астон Вилла", откуда легендарного англичанина уволили за слабые результаты прошлой осенью. После клуб назначил Унаи Эмери.

В тренерской карьере Джеррард завоевал чемпионат Шотландии.

