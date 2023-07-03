Уговорили: Джеррард возглавил саудовский Аль-Иттифак
Из Англии в Саудовскую Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Иттифак" объявил о подписании контракта со Стивеном Джеррардом. Продолжительность контракта не разглашается.
Команда объявила о подписании красивым роликом.
Последним клубом Джеррарда была "Астон Вилла", откуда легендарного англичанина уволили за слабые результаты прошлой осенью. После клуб назначил Унаи Эмери.
В тренерской карьере Джеррард завоевал чемпионат Шотландии.
Official, completed. Steven Gerrard has been appointed as new head coach of Etiffaq. ???????????????????????????????????? #SaudiLeaguepic.twitter.com/NKLYsuL1HX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023
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