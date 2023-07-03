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Уговорили: Джеррард возглавил саудовский Аль-Иттифак

Общие новости
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Из Англии в Саудовскую Аравии

Уговорили: Джеррард возглавил саудовский Аль-Иттифак

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Иттифак" объявил о подписании контракта со Стивеном Джеррардом. Продолжительность контракта не разглашается.

Команда объявила о подписании красивым роликом.

Последним клубом Джеррарда была "Астон Вилла", откуда легендарного англичанина уволили за слабые результаты прошлой осенью. После клуб назначил Унаи Эмери.

В тренерской карьере Джеррард завоевал чемпионат Шотландии.

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В статье: Стивен Джеррард Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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