Официально: Йовичевич возглавил саудовский Аль-Раед

Игор Йовичевич возглавил "Аль-Раед" из Саудовской Аравии. Об этом официально объявили медиа клуба из Ближнего Востока.

Срок соглашения неизвестен.

Йовичевич стал чемпионом Украины в прошлом сезоне после чего "Шахтер" растался с главным тренером.

"Аль-Раед" занял 10-ю строчку в прошлом сезоне саудовской Премьер-лиги. Клуб в основном представляют местны игроки. Лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал марокканец Фузаир Моххаммед с 10-ю забитыми голами.