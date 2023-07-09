Официально: Йовичевич возглавил саудовский Аль-Раед
Продолжение карьеры не заставило себя долго ждать
Фото: twitter.com
Игор Йовичевич возглавил "Аль-Раед" из Саудовской Аравии. Об этом официально объявили медиа клуба из Ближнего Востока.
Срок соглашения неизвестен.
Йовичевич стал чемпионом Украины в прошлом сезоне после чего "Шахтер" растался с главным тренером.
"Аль-Раед" занял 10-ю строчку в прошлом сезоне саудовской Премьер-лиги. Клуб в основном представляют местны игроки. Лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал марокканец Фузаир Моххаммед с 10-ю забитыми голами.
???? | تمت ☑️— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 9, 2023
السيد ايجور جوفيتشفتش ????????
مديراً فنياً لفريق #الرائد
Welcome coach pic.twitter.com/pdgs85qlRt
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
09.07.2023 в 22:03
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