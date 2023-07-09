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Официально: Йовичевич возглавил саудовский Аль-Раед

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Продолжение карьеры не заставило себя долго ждать

Официально: Йовичевич возглавил саудовский Аль-Раед

Фото: twitter.com

Новина українською

Игор Йовичевич возглавил "Аль-Раед" из Саудовской Аравии. Об этом официально объявили медиа клуба из Ближнего Востока.

Срок соглашения неизвестен.

Йовичевич стал чемпионом Украины в прошлом сезоне после чего "Шахтер" растался с главным тренером.

"Аль-Раед" занял 10-ю строчку в прошлом сезоне саудовской Премьер-лиги. Клуб в основном представляют местны игроки. Лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал марокканец Фузаир Моххаммед с 10-ю забитыми голами.

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В статье: Игор Йовичевич
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
09.07.2023 в 22:03
Успіху. Хороший тренер
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