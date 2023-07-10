Солидная сумма. Стала известна зарплата Йовичевича в Саудовской Аравии

Хорватский тренер Игор Йовичевич будет иметь приличный уровень зарплаты на Ближнем Востоке.

По информации Футбол 24, Йовичевич будет получать в "Аль-Раэде" 2 млн евро плюс бонусы.

В Украине 49-летний специалист зарабатывал существенно меньше. Так, например, в "Днепре-1" хорвату платили около 650 тысяч евро. Интересно, что "Шахтер" не разглашал уровень зарплаты Йовичевича.

Напомним, вчера экс-тренер "горняков" и "Днепр-1" официально возглавил саудовский "Аль-Раед". Новая команда хорвата завершила сезон 2022/23 на 10-й позиции турнирной таблицы.

