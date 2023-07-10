Солидная сумма. Стала известна зарплата Йовичевича в Саудовской Аравии
Больше, чем в Украине
Фото: alraedclub
Хорватский тренер Игор Йовичевич будет иметь приличный уровень зарплаты на Ближнем Востоке.
По информации Футбол 24, Йовичевич будет получать в "Аль-Раэде" 2 млн евро плюс бонусы.
В Украине 49-летний специалист зарабатывал существенно меньше. Так, например, в "Днепре-1" хорвату платили около 650 тысяч евро. Интересно, что "Шахтер" не разглашал уровень зарплаты Йовичевича.
Напомним, вчера экс-тренер "горняков" и "Днепр-1" официально возглавил саудовский "Аль-Раед". Новая команда хорвата завершила сезон 2022/23 на 10-й позиции турнирной таблицы.
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Источник:Футбол 24
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