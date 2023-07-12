Карлос Алькарас Гарфия - Хольгер Руне: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Карлос Алькарас Гарфия может стать самым молодым полуфиналистом в истории Уимблдона. В этом году испанцу исполнилось всего 20, а он уже удерживает статус первой ракетки мира. По пути в полуфинал он встретится со своим сверстником, датчанином Хольгером Руне. На взрослом уровне теннисисты встречались дважды и одержали по одной победе.

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Теннис. Мужчины. Уимблдон. Четвертьфинал

12 июля. Начало в 17:50

Карлос Алькарас Гарфия (Испания, 1) - Хольгер Руне (Дания, 6)

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO