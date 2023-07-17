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Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

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Чемпионат Северной Америки завершен

Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

фото - Getty Images

Новина українською

За Атлантическим океаном завершился очередной розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ – чемпионат Северной Америки по футболу, проводимый каждые два года. В финале сошлись сборные Мексики и Панамы.

Мексиканцы на своем пути выиграли группу с Катаром, Гондурасом и Гаити, в четвертьфинале выиграли у Гватемалы, а в полуфинале разбили Ямайку 3:0. Панама в группе опередила Сальвадор, Мартинику и Коста-Рику, в четвертьфинале разгромила Катар, а в полуфинале сенсационно обыграла США в серии пенальти.

Близка была панамская сборная к сенсации и в финале. Счет 0:0 держался до 88-й минуты, при этом команды создавали примерно равное количество моментов. А затем результат сделал Сантьяго Хименес из «Фейеноорда». Получив мяч в центре поля, он протащил его до штрафной и пробил мимо голкипера. Спастись шансов у Панамы не было.

Мексика, которая в прошлом розыгрыше проиграла в финале США, в девятый раз стала обладателем Золотого Кубка. Пока это рекорд среди сборных Северной Америки.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал
16 июля. Лос-Анджелес. SoFi Stadium

Мексика – Панама 1:0
Гол: Сантьяго Хименес 88

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В статье: Мексика КОНКАКАФ
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