Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Чемпионат Северной Америки завершен
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За Атлантическим океаном завершился очередной розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ – чемпионат Северной Америки по футболу, проводимый каждые два года. В финале сошлись сборные Мексики и Панамы.
Мексиканцы на своем пути выиграли группу с Катаром, Гондурасом и Гаити, в четвертьфинале выиграли у Гватемалы, а в полуфинале разбили Ямайку 3:0. Панама в группе опередила Сальвадор, Мартинику и Коста-Рику, в четвертьфинале разгромила Катар, а в полуфинале сенсационно обыграла США в серии пенальти.
Близка была панамская сборная к сенсации и в финале. Счет 0:0 держался до 88-й минуты, при этом команды создавали примерно равное количество моментов. А затем результат сделал Сантьяго Хименес из «Фейеноорда». Получив мяч в центре поля, он протащил его до штрафной и пробил мимо голкипера. Спастись шансов у Панамы не было.
Мексика, которая в прошлом розыгрыше проиграла в финале США, в девятый раз стала обладателем Золотого Кубка. Пока это рекорд среди сборных Северной Америки.
Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал
16 июля. Лос-Анджелес. SoFi Stadium
Мексика – Панама 1:0
Гол: Сантьяго Хименес 88
¡QUÉ GOLAZO DE SANTIAGO GIMÉNEZ ????????(2001)!!!— Football Report (@FootballReprt) July 17, 2023
¡SANTIGOL!
¡EL BEBOTE!pic.twitter.com/lystoQ47nn
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