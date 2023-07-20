Бывшего нападающего "Барселоны" и "Интера", а теперь президент футбольной федерации Камеруна Самуэля Это'О обвиняют в организации договорных матчей. Об этом сообщает LeFigaro.

Правоохранительные органы подозревают в помощи от Это'О команде “Виктория Юнайтед” (также известная как “Опопо”) в подъеме в высший дивизион. Среди них были опубликованы записи телефонного разговора, к которому Самуэль уверяет президента "Виктории Юнайтед" в своей поддержке.

"Опопо" должно подняться в высший дивизион. Это наша цель. Это наша федерация. Наш четверо, ты и еще двое. "Виктория Юнайтед" поднимется выше", - передает слова Это'О источник.

В конце концов "Виктория Юнайтед" в конце прошлого сезона вырвала путевку в высший дивизион.

Источник сообщает, что ФИФА внимательно следит за развитием событий по делу Это'О.