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Экс-нападающего Барселоны и Интера Это'О обвинили в организации договорных матчей

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Помогал команде выйти в высший дивизион

Экс-нападающего Барселоны и Интера Это'О обвинили в организации договорных матчей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывшего нападающего "Барселоны" и "Интера", а теперь президент футбольной федерации Камеруна Самуэля Это'О обвиняют в организации договорных матчей. Об этом сообщает LeFigaro.

Правоохранительные органы подозревают в помощи от Это'О команде “Виктория Юнайтед” (также известная как “Опопо”) в подъеме в высший дивизион. Среди них были опубликованы записи телефонного разговора, к которому Самуэль уверяет президента "Виктории Юнайтед" в своей поддержке.

"Опопо" должно подняться в высший дивизион. Это наша цель. Это наша федерация. Наш четверо, ты и еще двое. "Виктория Юнайтед" поднимется выше", - передает слова Это'О источник.

В конце концов "Виктория Юнайтед" в конце прошлого сезона вырвала путевку в высший дивизион.

Источник сообщает, что ФИФА внимательно следит за развитием событий по делу Это'О.

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В статье: Самуэль Это'О
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Источник:
LeFigaro

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