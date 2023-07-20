Экс-нападающего Барселоны и Интера Это'О обвинили в организации договорных матчей
Помогал команде выйти в высший дивизион
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывшего нападающего "Барселоны" и "Интера", а теперь президент футбольной федерации Камеруна Самуэля Это'О обвиняют в организации договорных матчей. Об этом сообщает LeFigaro.
Правоохранительные органы подозревают в помощи от Это'О команде “Виктория Юнайтед” (также известная как “Опопо”) в подъеме в высший дивизион. Среди них были опубликованы записи телефонного разговора, к которому Самуэль уверяет президента "Виктории Юнайтед" в своей поддержке.
"Опопо" должно подняться в высший дивизион. Это наша цель. Это наша федерация. Наш четверо, ты и еще двое. "Виктория Юнайтед" поднимется выше", - передает слова Это'О источник.
В конце концов "Виктория Юнайтед" в конце прошлого сезона вырвала путевку в высший дивизион.
Источник сообщает, что ФИФА внимательно следит за развитием событий по делу Это'О.
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