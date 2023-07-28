Зальцбург уволил тренера за 2 дня до старта сезона. Он хочет присоединится к Аль-Ахли

"Зальцбург" объявил об увольнении Маттиаса Яйссле из-за желания менеджера присоединится к "Аль-Ахли". В клубе считают, что такое поведение перед стартом сезоне неприемлимо.

"Мы считаем, что тренера, который так сильно обеспокоен возможной сменой клуба всего за два дня до начала важного сезона, также не должно быть там для этого открытия", – говорится в заявлении управляющего директора Стивена Райдера.

"Зальцбург" заявляет, что переговоры менеджера с "Аль-Ахли" находятся на завершающей стадии.

Он будет управлять Роберто Фирмино, Эдуаром Менди и Риядом Марезом, которые уже присоединились к "Аль-Ахли" этим летом.