Официально: Сен-Максимен игрок Аль-Ахли

Аллан Сен-Максимен официально присоединился к саудовскому "Аль-Ахли". Пресс-службы клуба сообщили об этом в своих социальных сетях. Сумма трансфера составила около 27 млн евро. Контракт с игроком будет действовать до 2026 года.

26-летний вингер присоединился к компании Фирмино, Менди и Мареза в новом клубе.

Аллан перешел в стан "сорок" в 2019 году за 18 млн евро. За время пребывания в "Ньюкасле" футболист сыграл 111 матчей, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.