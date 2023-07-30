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Официально: Сен-Максимен игрок Аль-Ахли

Общие новости
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Еще один трансфер в Саудовскую Аравию

Официально: Сен-Максимен игрок Аль-Ахли

Фото: twitter.com

Новина українською

Аллан Сен-Максимен официально присоединился к саудовскому "Аль-Ахли". Пресс-службы клуба сообщили об этом в своих социальных сетях. Сумма трансфера составила около 27 млн евро. Контракт с игроком будет действовать до 2026 года.

26-летний вингер присоединился к компании Фирмино, Менди и Мареза в новом клубе.

Аллан перешел в стан "сорок" в 2019 году за 18 млн евро. За время пребывания в "Ньюкасле" футболист сыграл 111 матчей, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.

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В статье: Аль-Ахли (ОАЭ) Ньюкасл Аллан Сан-Максимен Аллан Сент-Максимен
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Источник:
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