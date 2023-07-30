Официально: Сен-Максимен игрок Аль-Ахли
Еще один трансфер в Саудовскую Аравию
Фото: twitter.com
Аллан Сен-Максимен официально присоединился к саудовскому "Аль-Ахли". Пресс-службы клуба сообщили об этом в своих социальных сетях. Сумма трансфера составила около 27 млн евро. Контракт с игроком будет действовать до 2026 года.
26-летний вингер присоединился к компании Фирмино, Менди и Мареза в новом клубе.
Аллан перешел в стан "сорок" в 2019 году за 18 млн евро. За время пребывания в "Ньюкасле" футболист сыграл 111 матчей, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.
????????@asaintmaximin #AsmToAlahli pic.twitter.com/YyS1TTHUfS— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 30, 2023
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Источник:twitter.com
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