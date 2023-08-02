Потрясающий удар Ансу Фати. Милан – Барселона 0:1. Обзор товарищеского матча и видео гола

На американских полях встретились "Милан" и "Барселона", стартовый свисток матча прозвучал в 6 часов утра по киевскому времени. Стефано Пиоли и Хави Эрнандес имели возможность проверить большинство своих футболистов, например, тренер каталонцев провел 5 замен в перерыве, а наставник итальянской команды – столько же, но в середине второго тайма. Единственный гол забил игрок "Барселоны" Ансу Фати, ассист в свой актив записал Алехандро Бальде.

Смотрите видеообзор товарищеского матча между "россонери" и "сине-гранатовыми".

Парадайз (Невада). "Эллиджент Стэдиум".

"Милан" – "Барселона" 0:1

Гол: Фати (55)