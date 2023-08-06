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Атлетико и Аль-Хиляль работают над трансфером Феликса

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Жоау всего 23 года

Атлетико и Аль-Хиляль работают над трансфером Феликса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс близок к тому, чтобы перейти в "Аль-Хиляль".

Клубы и сам португалец дали согласие на переход. В трансфере 23-летнего форварда также заинтересован главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш.

Переговоры между клубами на продвинутой стадии.

Ранее Жезуш намекал на еще один крупный трансфер клуба: "Роналду, Бензема... Мы в процессе подписания еще такого уровня".

В прошлом сезоне Жоау успел поиграть за "Атлетико" и "Челси". В составе "пенсионеров" Феликс играл на правах аренды. В общей сложности форвард в прошлой кампании на клубном уровне провел 40 матчей, забил 9 голов и оформил 6 ассистов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Жоау Фелиш
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Источник:
ojogo.pt

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