Не к Месси: Иньеста перейдет в Эмирейтс из ОАЭ

Андреас Иньеста перейдет в "Эмирейтс" из Объединенных Арабских Эмиратов. Легендарному испанцу предложили контракт по схеме 1+1.

Таким образом полузащитник точно проведет следующий год в клубе из Рас-эль-Хаймы.

Ранее сообщалось, что Иньеста может присоединится к Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу в "Интер Майами". Полузащитник покинул японский "Виссел Кобе" спустя 5 лет в клубе.

Напомним, что легендарный полузащитник покинул "Барселону" в 2018-м.

