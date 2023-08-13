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От одной сборной к другой. Манчини будет тренировать Саудовскую Аравию

Общие новости
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Тренер уже нашел возможный вариант для продолжения карьеры

От одной сборной к другой. Манчини будет тренировать Саудовскую Аравию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Манчини может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Аль-Рияд. Футбольная ассоциация страны согласовала трехлетний контракт с итальянцем.

Сегодня стало известно, что коуч покинул пост главного тренера сборной Италии.

Для Манчини работа на том посту была первым тренерским опытом на уровне взрослых сборных. До 2018-го года он тренировал итальянские клубы, а также "Манчестер Сити", "Галатасарай" и "Зенит".

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В статье: Роберто Манчини Саудовская Аравия Национальная сборная Саудовской Аравии
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Источник:
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