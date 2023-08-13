От одной сборной к другой. Манчини будет тренировать Саудовскую Аравию

Роберто Манчини может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Аль-Рияд. Футбольная ассоциация страны согласовала трехлетний контракт с итальянцем.

Сегодня стало известно, что коуч покинул пост главного тренера сборной Италии.

Для Манчини работа на том посту была первым тренерским опытом на уровне взрослых сборных. До 2018-го года он тренировал итальянские клубы, а также "Манчестер Сити", "Галатасарай" и "Зенит".