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Мане забил команде Хендерсона, которую тренирует Джеррард

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Ливерпульские перипетии в Саудовской Аравии

Мане забил команде Хендерсона, которую тренирует Джеррард

Фото з відкритих джерел

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В стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде играет против "Аль-Иттифака".

Счет в поединке открыл вингер гостей Садио Мане. Сенегалец отличился голом уже на 4-й минуте встречи. Это дебютный мяч 31-летнего Садио в первенстве Саудовской Аравии.

Примечательно, что за "Аль-Иттифак" играет экс-партнер Мане по "Ливерпулю" Джордан Хендерсон. А тренирует этот коллектив легенда "мерсисайдцев" Стивен Джеррард.

Напомним, в свою очередь, за "Аль-Наср" выступает Криштиану Роналду, а главным тренером команды является экс-наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру.

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В статье: Джордан Хендерсон Стивен Джеррард Аль-Наср Садио Мане Аль-Иттифак (Даммам)
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