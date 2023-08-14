Мане забил команде Хендерсона, которую тренирует Джеррард
Ливерпульские перипетии в Саудовской Аравии
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В стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде играет против "Аль-Иттифака".
Счет в поединке открыл вингер гостей Садио Мане. Сенегалец отличился голом уже на 4-й минуте встречи. Это дебютный мяч 31-летнего Садио в первенстве Саудовской Аравии.
Примечательно, что за "Аль-Иттифак" играет экс-партнер Мане по "Ливерпулю" Джордан Хендерсон. А тренирует этот коллектив легенда "мерсисайдцев" Стивен Джеррард.
Напомним, в свою очередь, за "Аль-Наср" выступает Криштиану Роналду, а главным тренером команды является экс-наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру.
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