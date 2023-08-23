Отношения Бензема и тренера Аль-Иттихада натянуты. Менеджер не хотел, чтобы Карима подписывали
Карим считает Нуну непрофессиональным
Фото: twitter.com/Benzema
Отношения Карим Бензема и главного тренера "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту
Санту изначально был против подписания Карима Бензема. Француз хотел получить капитанскую повязку в клубе, но этого так и не случилось. В итоге Карим не чувствует себя комфортно в саудовском клубе и считает, что португальский специалист непрофессионален.
Напомним, что Бензема подписали свободным агентом этим летом. Он покинул "Реал" спустя 14 лет в клубе.
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