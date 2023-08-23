Отношения Бензема и тренера Аль-Иттихада натянуты. Менеджер не хотел, чтобы Карима подписывали

Отношения Карим Бензема и главного тренера "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту испортились . Менеджер дал клубу понять, что ему не подходит стиль игры обладателя Золотого мяча.

Санту изначально был против подписания Карима Бензема. Француз хотел получить капитанскую повязку в клубе, но этого так и не случилось. В итоге Карим не чувствует себя комфортно в саудовском клубе и считает, что португальский специалист непрофессионален.

Напомним, что Бензема подписали свободным агентом этим летом. Он покинул "Реал" спустя 14 лет в клубе.